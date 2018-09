Golo de Joaquín decide dérbi para o Bétis frente ao Sevilha

Lusa Comentários 02 Set, 2018, 22:15 | Futebol Internacional

O 'veterano' e ídolo do Bétis tinha entrado em campo cinco minutos antes de marcar, para substituir William Carvalho, e acabou por fazer o primeiro golo da equipa de Quique Setién na presente edição de 'La Liga', decidindo o dérbi.



Na equipa da casa, William Carvalho foi titular, enquanto André Silva também integrou o 'onze' dos visitantes, cumprindo os 90 minutos num Sevilha que acabou o jogo com nove elementos.



Primeiro, a expulsão, por acumulação de amarelos, de Roque Mesa deixou a formação de Pablo Machín a jogar com 10 desde os 66 minutos, depois de até então se verificar um jogo equilibrado.



Mais tarde, quando o Bétis já se tinha adiantado e o jogo se encaminhava para o fim, uma lesão de Mercado, quando já não havia substituições por usar, significou que os 'rojiblancos' cumpriram três minutos com menos dois.



Antes, o FC Barcelona goleou o recém-promovido Huesca por 8-2 para se colocar na liderança com nove pontos em nove possíveis, ao lado do Real Madrid.



O argentino Lionel Messi (16 e 61 minutos) e o uruguaio Luis Suárez (39 e 90+3, o último de grande penalidade) 'bisaram', com o francês Dembelé (48), o croata Rakitic (52), e Jordi Alba (81) a completarem o marcador, que teve ainda um autogolo de Pulido (24) a favor dos catalães.



O Huesca, que contou com Luisinho a titular e Rúben Semedo a partir dos 65, marcaram Hernández, aos três, e Gallar, aos 42, sofrendo a primeira derrota desde que subiram de divisão.



Antes, o Alavés começou a perder em casa com o Espanyol, graças a um tento de penálti do brasileiro Léo Baptistão, aos 42, mas respondeu com dois golos em dois minutos, no segundo tempo, por Borja e Sobrino, aos 57 e 59, respetivamente.



No primeiro jogo do dia, o Valência, com Rúben Vezo como suplente não utilizado, não foi além de um empate em casa do Levante e ainda não ganhou em 'La Liga', com dois empates e uma derrota.



Um 'bis' de Roger Marti, aos 13 e aos 33 minutos, adiantou em duas ocasiões a equipa da casa, com os 'che' a responderem pelo russo Cheryshev, aos 16, e o capitão Parejo, de penálti aos 52.