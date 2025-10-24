Futebol Internacional
Golo de Leão insuficiente para ajudar AC Milan a vencer e liderança fica em risco
Um golo do português Rafael Leão revelou-se hoje insuficiente para ajudar o AC Milan a vencer na receção ao Pisa (2-2), na abertura da oitava ronda da Liga italiana de futebol, e a liderança ficou em risco.
No Estádio Giuseppe Meazza, situado no bairro de San Siro, o golo madrugador do extremo internacional português, à passagem do minuto sete, abriu o ativo a favor dos ‘rossoneri’, uma vantagem que acabou por ser desfeita no segundo tempo, por culpa da grande penalidade cobrada pelo colombiano Juan Cuadrado, aos 60.
Na reta final, o angolano M’Bala Nzola (86) apareceu na ’cara’ de Maignan para marcar, só que o suplente utilizado Zachary Athekame (90+3) ainda conseguiu minimizar os danos para os milaneses.
Assim, a equipa comandada por Massimiliano Allegri passa a contabilizar 17 pontos na liderança, que fica, agora, à mercê de Inter Milão (segundo posicionado) e Nápoles (terceiro), que se defrontam no sábado, e ainda da Roma (quarta), todos com 15 pontos amealhados.
Já o Pisa continua a tentar deixar a zona perigosa da tabela, ocupando a 18.ª e antepenúltima posição, com quatro.
