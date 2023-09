Golo de Marquinhos dá vitória `in extremis` ao Brasil na visita ao Peru

Em encontro da segunda jornada de apuramento da zona sul-americana (CONMEBOL), valeu aos ‘canarinhos’ a cabeçada do defesa do Paris Saint-Germain, aos 90 minutos, a corresponder a um canto apontado por Neymar.



Na primeira parte, o Brasil teve dois lances anulados, no primeiro com Neymar adiantado e no segundo o videoárbitro (VAR) a demorar sete minutos para analisar um claro fora de jogo de Richarlison, aos 29.



No Peru, destaque para a entrada em campo do médio Jesus Castillo, do Gil Vicente, chamado a jogo aos 68 minutos.



O triunfo deixa o Brasil, no segundo jogo de Fernando Diniz como selecionador, na liderança da CONMEBOL, ao lado da campeã mundial Argentina, que venceu na visita à Bolívia (3-0), sem Messi e com bis de assistências do benfiquista Di Maria.



Brasil e Argentina isolaram-se assim na liderança após duas jornadas e depois da Colômbia (quatro pontos) empatar também na terça-feira na visita ao Chile, que, por sua vez, tem um ponto, de uma derrota e um empate.



O Equador conseguiu a primeira vitória, ao bater em casa o Uruguai (2-1), com bis de Félix Torres (45+5 e 61), num jogo em que Enner Valência falhou uma grande penalidade (50) e os visitantes até estiveram a ganhar, com golo de Cannobio (38).



O Uruguai, que tinha vencido na primeira jornada, teve o guarda-redes Franco Israel (Sporting) no banco.



A ronda da CONMEBOL ficou completa com a vitória da Venezuela em casa frente ao Paraguai (1-0), em jogo ‘resolvido’ por Salomon Rondon, aos 90+3, de grande penalidade.