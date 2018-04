Golo de Negrete considerado o melhor de todos os Mundiais

Lusa Comentários 09 Abr, 2018, 16:47 | Futebol Internacional

O golo ‘à meia volta’, no jogo frente à seleção da Bulgária (2-0) no Estádio Azteca, foi o vencedor da votação ‘online’ na qual competiram outros 31 golos.



O golo de Negrete, ao minuto 34, superou tentos como o do brasileiro Éder, de fora da área, marcado ao guarda-redes soviético Rinat Dasáev, em 1982, e o de Pelé, contra a Suécia, no Mundial de 1958.







O lendário golo do argentino Maradona frente à Inglaterra, também no Mundial de 1986, fazia igualmente parte da lista, assim como o de Bergkamp frente à Argentina, em 1998.



Mais recentemente foram ainda lembrados os golos do argentino Maxi Rodríguez frente ao México no Mundial de 2006, na Alemanha, e o de James Rodríguez frente ao Uruguai, em 2014.



O golo de Negrete permitiu à seleção mexicana avançar para os quartos de final, etapa na qual foi eliminada pela Alemanha, que depois seria derrotada pela Argentina, na final do torneio.



A votação, na qual participaram milhares de adeptos, realizou-se na página de Facebook dedicada ao Campeonato do Mundo de 2018, terminou hoje, depois de ter tido início em 31 de março.