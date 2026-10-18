Golo de penálti Gonçalo Ramos ajuda AC Milan, de Amorim, a vencer Atalanta

No estádio Giuseppe Meazza, situado no bairro milanês de San Siro, o antigo ponta de lança de Benfica e Paris Saint-Germain abriu o ativo da marca do castigo máximo, aos 24 minutos, uma vantagem ampliada pelo gaulês Rabiot (43).



No segundo tempo, Ramos dispôs de nova oportunidade da marca dos 11 metros, permitindo a defesa a Carnesecchi, aos 57, mas, logo a seguir, o espanhol Mario Gila (58), de cabeça, assinou o 3-0.



Depois, iniciou-se a recuperação do emblema de Bérgamo, por intermédio de Gianluca Gaetano (66) e do montenegrino Nikola Krstovic (81), golos insuficientes para os visitantes deixarem a 10.ª posição, com nove pontos.



Já os ‘rossoneri’, têm 15, no quarto lugar, contra os 16 da Lazio (terceira), que ainda hoje defronta a Juventus, 17 da Roma (segunda) e 19 do líder Inter Milão.



Em Florença, o quinto classificado Como regressou aos triunfos na competição, ao imperar sobre a aflita Fiorentina (3-1), por culpa das finalizações de Liberali (32), Nico Paz (36) e Douvikas (56), com Marin Pongracic a marcar o tento dos anfitriões.



O luso Pedro Gonçalves constou no onze titular do conjunto ‘viola’ e o colega João Mário viu o desaire do ‘banco’.



Com os portugueses Tiago Gabriel e Danilo Veiga de início, o Lecce saiu vitorioso do reduto da Udinese (3-0), que somou a quinta derrota consecutiva na Serie A.



