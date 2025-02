Golo de Rafael Leão foi insuficiente em mais uma derrota do AC Milan

No Estádio Renato Dall’Ara, o antigo jogador do Sporting inaugurou o marcador para os milaneses, quando decorria o minuto 43, mas, logo após o tempo de descanso, o argentino Santiago Castro restabeleceu o empate, aos 48.



A reviravolta foi operada pelo suíço Dan Ndoye, aos 82 minutos, um desfecho que permitiu aos anfitriões subirem ao sexto posto, com 44 pontos, enquanto a equipa de Conceição, que somou o segundo desaire seguido, é oitava, com 41.



Além de Leão, também o compatriota João Félix foi titular no ‘rossoneri’, mas teve mais uma exibição discreta, sendo substituído pelo norte-americano Pulisic, aos 61 minutos.



O Inter Milão lidera a Serie A de forma isolada, com 57 pontos, contra os 56 do segundo posicionado, Nápoles, e 54 da Atalanta, que fecha o pódio.