Golo de Raphinha aos 90+8 minutos carimba sensacional reviravolta do FC Barcelona

O avançado brasileiro já tinha estabelecido o empate 3-3 no jogo da 32.ª jornada e pode ter dado um impulso decisivo para a conquista do título, depois de os catalães terem ficado à beira do ‘KO’ com os três golos de Borja Iglésias, que colocou os visitantes a vencer por 3-1.



O dia parecia perfeito para o ‘Barça’ quando Ferran Torres inaugurou o marcador, aos 12 minutos, mas o desacerto da defesa anfitriã e a frieza de Borja Iglésias concorreram para um improvável ‘hat-trick’ do avançado, com golos apontados aos 15, 52 e 62.



A reação do Barcelona foi imediata e Dani Olmo reduziu para 3-2 aos 64 minutos, pouco antes de Raphinha restabelecer o empate, aos 68, deixando a equipa da casa com muito tempo para procurar a vitória, o qual, no entanto, se foi escoando sem grandes oportunidades para os catalães.



A situação agravou-se com a saída do polaco Robert Lewandowski, aos 78 minutos, devido a lesão, e foi já sem a presença do melhor marcador da prova, com 25 golos, que o Barcelona consumou a reviravolta, através da grande penalidade convertida por Raphinha, a castigar uma falta sobre Dani Olmo na área dos galegos.



O Barcelona, que a meio da semana tinha alcançado a qualificação para as meias-finais da Liga dos Campeões, aumentou para sete pontos a vantagem sobre o Real Madrid no comando de La Liga, apesar de o campeão em título ter menos um jogo disputado, a cumprir no domingo, quando receber o Ahletic Bilbau, quarto classificado.



No primeiro jogo realizado hoje, o Valência empatou 1-1 na visita ao Rayo Vallecano, graças a um golo marcado pelo nigeriano Umar Sadiq, pouco tempo depois de ter substituído o português André Almeida, que foi titular na equipa visitante.