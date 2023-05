Golo de Sérgio Oliveira ajuda Galatasaray a conquistar o seu 23.º título turco

Um golo do médio português Sérgio Oliveira ajudou hoje o Galatasaray a sagrar-se campeão turco de futebol pela 23.ª vez, com a vitória por 4-1 no terreno do Ankaragücü, na 36.ª jornada.