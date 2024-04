Golo espetacular de Tchouameni aproxima Real Madrid do título espanhol

Após um ‘nulo’ ao intervalo, Tchouameni quebrou o ‘impasse’ aos 48 minutos, com um poderoso e colocado remate, muito longe da baliza do Maiorca, que deixou os ‘merengues’ com 11 pontos de vantagem na liderança da prova sobre o FC Barcelona, segundo classificado.



O campeão terá oportunidade de responder ainda hoje, quando visitar o Cádiz, 18.º e antepenúltimo colocado, e recolocar o atraso em oito pontos, mas, a sete jornadas do fim do campeonato, só uma sucessão improvável de resultados impedirá o Real Madrid de conquistar o título.



Em Maiorca, perante o 15.º posicionado, que alinhou com o médio português Samu Costa a titular, o treinador Carlo Ancelotti geriu o esforço dos jogadores madrilenos para o decisivo confronto da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, no terreno do Manchester City, na quarta-feira (3-3 na primeira mão).



O Atlético de Madrid, rival da capital espanhola, consolidou o quarto lugar, ao vencer por 3-1 na receção ao Girona, apesar de ter entrado praticamente em desvantagem, ao sofrer um golo logo aos quatro minutos, marcado pelo ucraniano Artem Dovbyk.



O avançado do Girona isolou-se na liderança da lista dos melhores, com 17 golos, mais um do que o inglês Jude Bellingham, avançado do Real Madrid (que hoje ficou em ‘branco’ e foi substituído pouco depois do intervalo, ‘vítima’ da gestão de Ancelotti), e o croata Ante Budimir, do Osasuna.



Os ‘colchoneros’ deram a volta ao resultado ainda antes do intervalo, com golos de Antoine Griezmann, aos 32 minutos, de grande penalidade, e do argentino Angel Correa, aos 45+6, antes de o avançado francês fechar a contagem no início da segunda parte, aos 50.



O Atlético de Madrid ficou um pouco mais seguro na quarta posição, a última de acesso à Liga dos Campeões da próxima época, com cinco pontos de vantagem sobre o Athletic Bilbau, quinto colocado, com menos um jogo disputado, reduzindo para quatro pontos o atraso para o sensacional Girona, terceiro.