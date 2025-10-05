Golo solitário de Haaland bastou para Manchester City vencer o Brentford
Um golo do norueguês Erling Haaland foi domingo suficiente para o Manchester City vencer o Brentford (1-0), no encerramento da sétima jornada da Liga inglesa de futebol, um desfecho que permitiu aos 'citizens' subirem ao quinto lugar.
Com os internacionais portugueses Rúben Dias e Matheus Nunes de início, o City teve no atacante nórdico o autor do único tento do desafio, quando decorria o minuto nove, depois de ser assistido pelo defesa croata Josko Gvardiol.
O médio Bernardo Silva foi opção nos ‘citizens’ a partir do minuto 77, no Brentford Community Stadium, enquanto Fábio Carvalho só entrou nos descontos no lado anfitrião.
Concluídas sete rondas da Premier League, o emblema de Manchester está agora na quinta posição da tabela, com 13 pontos, contra os 14 de Bournemouth (quarto posicionado) e Tottenham (terceiro), 15 de Liverpool (segundo) e 16 do líder Arsenal.
Já os ‘bees’ seguem no 16.º lugar, com sete pontos.
O médio Bernardo Silva foi opção nos ‘citizens’ a partir do minuto 77, no Brentford Community Stadium, enquanto Fábio Carvalho só entrou nos descontos no lado anfitrião.
Concluídas sete rondas da Premier League, o emblema de Manchester está agora na quinta posição da tabela, com 13 pontos, contra os 14 de Bournemouth (quarto posicionado) e Tottenham (terceiro), 15 de Liverpool (segundo) e 16 do líder Arsenal.
Já os ‘bees’ seguem no 16.º lugar, com sete pontos.