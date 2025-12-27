Futebol Internacional
Golo tardio de Cherki lança Manchester City para a liderança provisória na Liga inglesa
Um golo marcado aos 83 minutos pelo francês Rayan Cherki lançou hoje o Manchester City para a vitória no estádio do Nottingham Forest, por 2-1, e a liderança da Liga inglesa de futebol, ultrapassando provisoriamente o Arsenal.
O remate certeiro do médio, que já tinha efetuado a assistência para o golo inaugural dos visitantes, marcado aos 48 minutos pelo neerlandês Tijjani Reijnders, permitiu à equipa de Manchester escapar a um empate comprometedor perante o 17.º classificado, que tinha igualado aos 54, por intermédio de Omari Hutchinson.
O Manchester City ascendeu ao topo da Premier League, com um ponto de vantagem sobre o Arsenal, mas os ‘gunners’ poderão voltar a isolar-se no comando já hoje, se vencerem na receção ao Brighton, nono colocado, enquanto Aston Villa e Chelsea, terceiro e quarto posicionado, respetivamente, ficaram a quatro e 11 pontos de distância, a poucas horas de se defrontarem, em Londres.
Os internacionais portugueses Matheus Nunes, Ruben Dias e o ‘capitão’ Bernardo Silva foram totalistas na equipa treinada pelo espanhol Pep Guardiola, que parecia ter desbravado o caminho para o triunfo quando Reijnders abriu a contagem, correspondendo a um passe iluminado de Cherki, após uma primeira parte sem chama dos ‘citizens’.
O jogador francês registou a sétima assistência na Premier League, todas efetuadas durante os últimos dois meses, igualando o português Bruno Fernandes, médio do rival Manchester United, no comando dos jogadores que realizaram mais passes para golo na atual edição da prova.
O Forest, que se mantém em situação delicada, ocupando o primeiro lugar acima da zona de despromoção, restabeleceu o empate pouco depois, através de um contra-ataque bem desenhado, mas Cherki, com um remate espontâneo, assegurou o sexto triunfo seguido do City no campeonato, a melhor série na época 2025/26.
O Manchester City ascendeu ao topo da Premier League, com um ponto de vantagem sobre o Arsenal, mas os ‘gunners’ poderão voltar a isolar-se no comando já hoje, se vencerem na receção ao Brighton, nono colocado, enquanto Aston Villa e Chelsea, terceiro e quarto posicionado, respetivamente, ficaram a quatro e 11 pontos de distância, a poucas horas de se defrontarem, em Londres.
Os internacionais portugueses Matheus Nunes, Ruben Dias e o ‘capitão’ Bernardo Silva foram totalistas na equipa treinada pelo espanhol Pep Guardiola, que parecia ter desbravado o caminho para o triunfo quando Reijnders abriu a contagem, correspondendo a um passe iluminado de Cherki, após uma primeira parte sem chama dos ‘citizens’.
O jogador francês registou a sétima assistência na Premier League, todas efetuadas durante os últimos dois meses, igualando o português Bruno Fernandes, médio do rival Manchester United, no comando dos jogadores que realizaram mais passes para golo na atual edição da prova.
O Forest, que se mantém em situação delicada, ocupando o primeiro lugar acima da zona de despromoção, restabeleceu o empate pouco depois, através de um contra-ataque bem desenhado, mas Cherki, com um remate espontâneo, assegurou o sexto triunfo seguido do City no campeonato, a melhor série na época 2025/26.