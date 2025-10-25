Golos de João Félix e Cristiano Ronaldo dão triunfo ao Al Nassr de Jorge Jesus

Numa partida que dominou e dispôs das situações mais perigosas, embora pecando na finalização, o Al Nassr chegou à vantagem com um golo de cabeça de João Félix, aos 25 minutos, que passa a somar nove na liderança da lista dos melhores marcadores.



No período de descontos da primeira parte, o brasileiro Angelo rematou à base do poste da baliza do Al Hazem, entregue ao guarda-redes luso-caboverdiano Bruno Varela, ficando o Al Nassr a escassos centímetros do segundo golo.



O português Fábio Martins foi a exceção no que toca às tentativas do Al Hazem chegar à baliza, até que o golo da tranquilidade surgiu por Cristiano Ronaldo, aos 88 minutos, assistido por Wesley.



O Al Nassr, que na terça-feira defronta o Al Ittihad do treinador português Sérgio Conceição, Danilo e Roger Fernandes, segue invicto na liderança da liga da Arábia Saudita, com 18 pontos, mais três do que o ‘vice’ Al Taawon.



O Al Hazem segue na 14.ª posição, com cinco pontos, com três acima da linha virtual de despromoção.

