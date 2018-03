Golos de Ronaldo dão triunfo suado frente ao Egito

Inês Geraldo - RTP Comentários 23 Mar, 2018, 22:28 | Futebol Internacional

Perante os adeptos portugueses que vivem na Suíça a seleção portuguesa apresentou-se com as novas cores e entrou em campo determinada a marcar cedo. Pressão sobre o adversário e muita posse de bola marcaram os primeiros sete minutos de jogo mas foi aos oito que quase se gritou golo. E para o Egito.



Numa excelente jogada de entendimento, El-Said teve espaço na área portuguesa para marcar mas Beto fez bem a mancha e realizou uma grande defesa. O primeiro sinal de perigo de Portugal veio por intermédio de João Mário. O médio do West Ham aproveitou o espaço concedido à entrada da área e rematou forte para defesa de Al-Shenawy.



Perto da meia-hora Ronaldo teve oportunidade para inaugurar o marcador de livre indireto mas El-Said cortou o remate do capitão português em cima da linha de baliza. Quase a chegar ao intervalo Rolando marcou mas o VAR, chamado à atenção, anulou o tento português. O defesa estava em fora-de-jogo.

Salah e Ronaldo mostram genialidade

A segunda parte começou com menor intensidade e com Portugal uns furos abaixo do que produziu nos primeiros 45 minutos. A pressionar menos o adversário, o Egito chegou ao golo. E quem mais? Mohamed Salah, com um fantástico remate a romper pelas redes portuguesas. Sem hipóteses para Beto.





Foto: Paulo Novais - Lusa



Fernando Santos deu ordem para serem realizads substituições mas nem com Bruno Fernandes, Gonçalo Guedes e Ricardo Quaresma o futebol português melhorou. Continuou atabalhoado e com pouco critério. Ronaldo, Raphael Guerreiro e Quaresma tentaram alvejar a baliza egípcia mas sem efeitos.



Já a jogar mais com coração que cabeça, Bruno Fernandes esteve perto de fazer um grande golo. Depois de ficar em boa posição para rematar, o médio do Sporting pontapeou a bola para uma grande e complicada defesa de Al-Shenawy.



Até que chegou a hora de entrar em ação o capitão português. Já em descontos, Cristiano Ronaldo marcou dois golos em três minutos. Dois cabeceamentos imponentes que Al-Shenawy não conseguiu defender. O tento do triunfo ainda foi anulado pelo VAR mas o árbitro acabou por validar o golo português.



Mais uma vez Ronaldo voltou a ser o abono de Portugal. O capitão português fez esta sexta-feira o jogo 900 da carreira, o número 148 pela equipa A da Seleção portuguesa e alcançou os 81 golos com a camisola das quinas.