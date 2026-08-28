Golos de Samú Costa e Cristiano Ronaldo garantem vitória do Al Nassr

O Al Taawoun adiantou-se aos 11 minutos, por Bassam Al Hurayji, mas o Al Nassr chegou ao empate já no período de compensação da primeira parte, aos 45+5, por Samú Costa.



Na segunda parte, Cristiano Ronaldo consumou a reviravolta no marcador ao apontar o segundo golo do Al Nassr, aos 50 minutos, garantindo a vantagem que se manteria até ao apito final, numa partida em que João Félix também foi titular no atual campeão saudita.



Na fase final do encontro, o capitão Cristiano Ronaldo foi substituído aos 80 minutos por Abdullah Al-Hamdan, enquanto Samú Costa deu o seu lugar a Sami Al-Najei aos 87.



Com esta vitória, o Al Nassr mantém-se no primeiro lugar da Liga saudita, agora com 12 pontos em quatro jornadas, enquanto o Al Taawoun permanece no 14.º posto, com dois pontos.