Golos lusos na vitória do PSG na Taça de França

O Paris Saint-Germain apurou-se com dificuldade para os quartos de final da Taça de França em futebol, superando no Parque dos Príncipes o Brest, por 3-1, com golos portugueses de Danilo e Gonçalo Ramos.

O selecionador nacional, Roberto Martinez, e João Vieira Pinto, diretor da FPF, foram espetadores especiais das exibições dos dois internacionais lusos, num jogo em que também Vitinha, pelo PSG, e Mathias Pereira Lage, pelo Brest, alinharam.



Os parisienses chegaram ao 2-0, com os golos de Kyliam Mbappé (34) e Danilo (37), após o que tiveram de suster a reação do Brest, que reduziu para a diferença mínima, aos 65 minutos, no golo de Mounié, a passe de Mathias Pereira Lage, um dos jogadores mais em destaque no Brest.



Com os visitantes ainda à procura de chegar ao empate, Gonçalo Ramos deu o "golpe de misericórdia" aos 90+2, após jogada de entendimento com Hakimi.



Vitinha e Danilo foram titulares, enquanto Gonçalo Ramos entrou na partida aos 79 minutos. Mathias Pereira Lage também não jogou de início, entrando no "onze" do Brest somente aos 60 minutos.