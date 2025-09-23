Gonçalo Borges antecipa "batalha difícil" do Feyenoord contra o Braga

Internacional português nas camadas jovens, Gonçalo Borges foi adquirido em 2025/26 pelo clube de Roterdão ao FC Porto e, da sua experiência como jogador dos 'dragões', recordou que era "muito difícil jogar contra" os minhotos em Braga.



"A forma como jogam é diferente agora, com um novo treinador e jogadores que saíram, o que mudou um pouco as suas dinâmicas. Os seus resultados não estão a refletir o que se está a passar em campo. Vai ser uma batalha difícil, mas estamos aqui para mostrar o nosso futebol e para ganhar", disse.



O extremo de 24 anos afirmou que o Sporting de Braga "defende bem" e é "muito rápido no contra-ataque", sendo "uma equipa bem organizada e que procura sair curto e explorar rapidamente o espaço nas costas do adversário".



Gonçalo Borges tem jogado pouco na nova equipa, mas garantiu estar satisfeito no clube e respeitar as opções do treinador.



"Sou pago para trabalhar o mais arduamente possível, se jogo ou não é o treinador que decide. Mas, respeito muito as opções dele, não apenas porque foi um grande jogador, mas porque é uma grande pessoa. Estou aqui para ajudar, dentro ou fora de campo", disse.



Questionado sobre se vai jogar na quarta-feira, remeteu a resposta para o treinador, Robin van Persie, que, a seu lado, respondeu entre sorrisos: "Tens que ser paciente".



O jogador deixou uma palavra para o FC Porto, comparando-o com Feyenoord.



"São dois clubes muito grandes, com uma mentalidade vencedora, com uma veia muito alinhada com ganhar títulos, com um futebol ofensivo. Nós e o FC Porto estamos muito bem nas nossas ligas, desejo a maior sorte ao FC Porto que é o meu clube em Portugal, menos quando jogar contra nós na Liga Europa", sublinhou.



A avó do jogador faleceu recentemente e o jogador abordou o assunto.



"Estou bem, obviamente foi uma semana difícil para mim, mas estou preparado. O jogo amanhã (quarta-feira) será especial, a minha avó via sempre os meus jogos e toda a minha família vai estar cá. Será um momento muito especial para mim, para a minha família e para a minha avó, esteja onde estiver", disse.



Feyenoord e Sporting de Braga defrontam-se a partir das 20:00 de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga, num encontro da primeira jornada da fase de liga da Liga Europa que será arbitrado pelo montenegrino Nikola Dabanovic.