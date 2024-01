Gonçalo Esteves emprestado pelo Sporting ao AZ Alkmaar

O lateral direito Gonçalo Esteves foi emprestado pelo Sporting ao AZ Alkmaar até ao final da época, anunciou o clube neerlandês de futebol, que ficou com opção de compra do passe do defesa.

“Gonçalo Esteves junta-se ao AZ com efeitos imediatos. O lateral-direito, de 19 anos, chega do Sporting a título de empréstimo durante a segunda metade da época e vai integrar de imediato o estágio em Espanha. A equipa de Alkmaar negociou ainda uma opção de compra”, refere o clube em comunicado.



Gonçalo Esteves chegou ao Sporting na época 2021/22, proveniente do FC Porto, e na temporada de estreia nos "leões" foi opção em 10 jogos da equipa principal, tendo alinhado também pela equipa B e pelos juniores.



Na temporada seguinte, o lateral foi emprestado ao Estoril Praia, da I Liga, mas, com pouca utilização nos "canarinhos", regressou aos "leões" a meio da época, sem entrar, contudo, nas contas de Rúben Amorim para a equipa principal.



Este ano, Gonçalo Esteves voltou a não ser opção para o técnico do Sporting e realizou um jogo pela equipa B, partindo agora para o atual quarto classificado da liga neerlandesa.



"É um bom passo para mim. Estava à procura de algo novo e o AZ foi muito convincente. Desde o início que fiquei com uma boa sensação. Aqui dá-se uma oportunidade aos jovens e isso também me atraiu, naturalmente. A minha primeira impressão da equipa é que se trata de um grupo muito unido e estou ansioso por começar”, afirmou o jogador, citado pelo clube.