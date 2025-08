Gonçalo Guedes certo na Real Sociedad

“Espero voltar ao meu nível o mais rapidamente possível. Já falei com o treinador, sei o que ele quer de mim e vou dar o meu melhor, tanto dentro como fora do campo", prometeu o atleta.



Segundo alguns media espanhóis, a transferência de Gonçalo Guedes deve rondar os 11 milhões de euros.



No site do clube basco, o português diz que veio para uma equipa que “joga muito bem, ofensiva e ambiciosa”, considerando que isso o beneficia, até porque pretende estar “ao mais alto nível”.



O atleta de 28 anos disse ainda que a receção “tem sido muito boa” e assume estar a “gostar muito de tudo”.



Formado no Benfica, Gonçalo Guedes foi vendido ao Paris Saint-Germain, seguindo-se empréstimo dos gauleses aos espanhóis do Valência, que o adquiriram, antes de o vender ao Wolverhampton, que posteriormente o cedeu ao Benfica e Villarreal.



Na última época esteve ao serviço do Wolverhampton, treinado pelo luso Vítor Pereira, tendo alinhado em 33 jogos, com cinco golos e cinco assistências.