Gonçalo Guedes marca no empate da Real Sociedad com Atlético de Madrid
O internacional português Gonçalo Guedes marcou o empate 1-1 da Real Sociedad na receção ao Atlético de Madrid, no encerramento da 18.ª jornada da Liga espanhola, penúltima da primeira volta.
O avançado anotou o quarto golo em 2025/26, aos 55 minutos, já depois de, aos 50, o norueguês Alexander Sorloth ter adiantado os madrilenos, no reencontro com o conjunto basco, por si representado entre 2021 e 2023.
O Atlético de Madrid interrompeu uma sequência de duas vitórias para o campeonato e cedeu pontos pela terceira vez nas últimas cinco rondas, ocupando o quarto lugar, com os mesmos 38 pontos do Villarreal, terceiro classificado, que ganhou no sábado em Elche (3-1) e tem dois jogos em atraso.
Vitorioso na véspera na visita ao rival citadino Espanyol (2-0), o campeão FC Barcelona comanda com 49 pontos, mais quatro do que o Real Madrid, cuja segunda posição foi hoje reforçada com uma goleada caseira sobre o Betis (5-1), assinalada pelo ‘hat-trick’ de Gonzalo García, que colmatou a ausência por lesão do francês Kylian Mbappé, melhor marcador da prova.
Já a Real Sociedad, que cumpriu o primeiro jogo sob orientação técnica do norte-americano Pellegrino Matarazzo, é 15.ª e acumula os mesmos 18 pontos de Maiorca, 16.º, e Girona, 17.º, todos em lugares de permanência.
Horas antes, o Girona saiu da zona de despromoção com uma vitória em Maiorca (2-1), sendo que o português Samu Costa foi titular nos baleares.
Os catalães suplantaram o Valência, que foi goleado no sábado na visita ao Celta de Vigo (4-1) e está agora no 18.º e antepenúltimo lugar, com 16 pontos, seguido de Levante, com 13 (menos um jogo), e Oviedo, com 12.
Na estreia com o treinador português Luís Castro, o Levante quebrou um ciclo de oito rondas sem vencer, ao ganhar no terreno do Sevilha (3-0), 11.º, com 20 pontos.
