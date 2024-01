Gonçalo Ramos ajuda PSG a continuar na Taça de França

Gonçalo Ramos, que celebrou apenas o quinto tento ao serviço do PSG, em 20 jogos, estabeleceu o 3-0, aos 73 minutos, num jogo dos 16 avos de final em que outros dois internacionais portugueses foram titulares no líder destacado da Liga francesa: o defesa Danilo e o médio Vitinha.



O principal responsável pelo sucesso dos visitantes foi, no entanto, o avançado Kylian Mbappé, autor dos primeiros golos dos visitantes, aos 16 e 63 minutos (o segundo de grande penalidade), e das assistências para Gonçalo Ramos e Senny Mayulu, aos 88, esta última já depois de Nicolas Saint-Ruf ter reduzido para a equipa da terceira divisão.



Os quatro primeiros classificados da Liga francesa conseguiram qualificar-se para a ronda seguinte, uma vez que também Nice, Brest e Mónaco se impuseram, com maior ou menor dificuldade, perante adversários de escalões inferiores.



A surpresa do dia foi protagonizada pelo Laval, quarto classificado da segunda divisão, que se impôs por 1-0 no estádio do Nantes, 13.º da Ligue 1, graças ao golo marcado por Malik Tchokounte, aos 60 minutos, num jogo em que o luso-francês Yohan Tavares foi totalista nos visitantes.



O Nantes abandona a prova numa fase prematura, depois de na época passada ter alcançado a final, na qual foi goleado por 5-1 pelo Toulouse, 14.º posicionado na liga principal e adversário do Benfica no play-off da Liga Europa, que prossegue no domingo a defesa do troféu no reduto do Rouen, da terceira divisão.



O Nice, segundo classificado da Ligue 1, teve muita dificuldade para vencer por 3-2 no terreno do Bordéus, 15.º da divisão secundária, tal como o Brest, que ocupa o terceiro lugar na liga principal e esteve a perder no reduto do Trélissac, do quarto escalão, impondo-se por 2-1, graças a dois golos marcados nos últimos minutos.



O Mónaco, quarto colocado no escalão principal, beneficiou da eficácia de Wissam Ben Yedder para vencer por 3-1 na visita ao Rodez, sétimo posicionado da Ligue 2, que não resistiu ao ‘hat-trick’ do avançado internacional francês.