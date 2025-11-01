Futebol Internacional
Gonçalo Ramos dá triunfo ao PSG no último lance do encontro
O português Gonçalo Ramos deu hoje o triunfo ao Paris Saint Germain sobre o Nice, por 1-0, em jogo da 11.ª jornada da Liga francesa de futebol, com um cabeceamento certeiro no último lance do encontro.
Quando já parecia que o campeão iria somar o quarto empate nos últimos cinco encontros, Gonçalo Ramos, lançado aos 72 minutos, marcou após um primeiro desvio do georgiano Khvicha Kvaratskhelia, na sequência de um canto, aos 90+4 minutos.
Utilizado em praticamente todos os jogos do PSG esta temporada – falhou apenas o encontro com o Bayer Leverkusen, na Liga dos Campeões –, mesmo que quase sempre com suplente, o avançado internacional português chegou aos cinco golos esta época.
Os parisienses, que tiveram os lusos Nuno Mendes, Vitinha e João Neves no ‘onze’, seguraram assim a liderança isolada do campeonato, com 24 pontos, mais quatro do que Mónaco e cinco do que Marselha, Estrasburgo, Lyon, treinado por Paulo Fonseca, e Lens, equipas com menos um jogo.
Com Tiago Gouveia como titular, o Nice interrompeu uma sequência de três vitórias consecutivas e cinco jogos sem perder, ocupando o oitavo lugar, com 17 pontos.
Ainda hoje, o Mónaco tenta voltar a ficar a um ponto do Paris Saint-Germain, na receção ao Paris FC, antes de o Marselha visitar o Auxerre.
Utilizado em praticamente todos os jogos do PSG esta temporada – falhou apenas o encontro com o Bayer Leverkusen, na Liga dos Campeões –, mesmo que quase sempre com suplente, o avançado internacional português chegou aos cinco golos esta época.
Os parisienses, que tiveram os lusos Nuno Mendes, Vitinha e João Neves no ‘onze’, seguraram assim a liderança isolada do campeonato, com 24 pontos, mais quatro do que Mónaco e cinco do que Marselha, Estrasburgo, Lyon, treinado por Paulo Fonseca, e Lens, equipas com menos um jogo.
Com Tiago Gouveia como titular, o Nice interrompeu uma sequência de três vitórias consecutivas e cinco jogos sem perder, ocupando o oitavo lugar, com 17 pontos.
Ainda hoje, o Mónaco tenta voltar a ficar a um ponto do Paris Saint-Germain, na receção ao Paris FC, antes de o Marselha visitar o Auxerre.