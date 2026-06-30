Gonçalo Ramos é reforço do AC Milan por cinco épocas
O avançado internacional português Gonçalo Ramos é reforço do AC Milan, com um contrato de cinco épocas, até 2031, informaram esta terça-feira os `rossoneri`, quintos classificados na Liga italiana de futebol de 2025/26.
"O AC Milan anuncia a contratação a título definitivo de Gonçalo Matias Ramos, proveniente do Paris Saint-Germain FC. O avançado português assinou contrato com os rossoneri até 30 de junho de 2031", refere o clube na sua página oficial.
Gonçalo Ramos, que se encontra ao serviço de Portugal no Mundial2026, junta-se no AC Milan ao também internacional luso Rafael Leão e ao treinador português Ruben Amorim, anunciado como o novo técnico em 16 de junho e que terá a sua segunda experiência no estrangeiro, após passagem pelo Manchester United.