Gonçalo Ramos estreia-se a marcar na liga francesa

Com Gonçalo Ramos, Vitinha (Vítor Ferreira) e Danilo no banco, o Paris Saint-Germain chegou à vantagem com um golo de livre direto de Achraf Hakimi, aos oito minutos, ao que o Marselha respondeu com um remate à trave de Vitinha (Vítor Oliveira).



Já com Gonçalo Ramos em campo, após ter entrado aos 32 minutos para substituir o lesionado Kylian Mbappé - Danilo Pereira entrou mais tarde, aos 69 -, o Paris Saint-Germain fez o 2-0 por Randal Kolo Muani, aos 37, na recarga a uma bola enviada ao poste por Achraf Hakimi.



No início da segunda parte, Gonçalo Ramos aumentou a vantagem do PSG para 3-0, com um cabeceamento na sequência de um cruzamento de Ousmane Dembélé, e, aos 89, o internacional português elevou para 4-0, assistido por Kolo Muani.



O Paris Saint-Germain ascendeu do quinto ao terceiro lugar, com 11 pontos, a dois do Brest, a um do Nice e em igualdade com o Mónaco (quarto), enquanto o Marselha, que vinha de uma série de cinco jogos a pontuar, ocupa o sétimo lugar, com nove.



O Estrasburgo venceu por 1-0 em casa do Metz, com um golo de Habib Diarra, aos 85 minutos, no regresso aos triunfos após dois jogos sem vencer, e colocou cobro a uma série de quatro encontros sucessivos a pontuar do seu adversário.



O triunfo permitiu ao Estrasburgo ascender do 10.º ao quinto lugar do campeonato gaulês, com 10 pontos, enquanto Metz caiu da sétima para a 11.ª posição, com oito.



O Le Havre venceu em casa por 2-1 o Clermont, com dois golos nos sete minutos iniciais, por Nabil Alioui, aos quatro, e Mohamed Bayo. O Clermont reduziu por Cheick Konaté, aos 45+2 minutos.



O quarto jogo consecutivo a pontuar no campeonato permitiu ao Le Havre ascender do 11.º ao sexto lugar, com nove pontos, enquanto o Clermont caiu para a 18.ª e última posição, com apenas um.



O Rennes somou o quinto empate consecutivo em casa do Montpellier (0-0), e segue na oitava posição, com oito pontos, a dois dos lugares europeus. O Montpellier é 13.º, com seis, em igualdade com o Lorient (14.º) e o Toulouse (15.º).



Na luta pela fuga aos lugares de despromoção, o Lens venceu em casa por 2-1 o Toulouse, que se adiantou pelo espanhol César Gelabert, aos 33 minutos, dando a volta ao marcador com golos de Wesley Said, aos 45+2, e Morgan Guilavogi, aos 84.



O Lens endossou a condição de lanterna-vermelha ao Clermont e subiu ao 16.º lugar, com quatro pontos, enquanto o Toulouse caiu de 13.º a 15.º, mantendo os mesmos seis, sendo agora o primeiro clube acima da linha virtual de permanência.