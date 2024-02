Gonçalo Ramos evita derrota do PSG frente ao Rennes com penálti nos `descontos`

Antes do início do jogo, os adeptos presentes no Parque dos Príncipes, em Paris, homenagearam com faixas e um minuto de silêncio o português Artur Jorge, que morreu na quinta-feira, aos 78 anos.



A memória do treinador português, que levou o Paris Saint-Germain ao título de campeão em 1994, foi saudada inicialmente pelos ultras, que exibiram uma faixa em português com os dizeres ‘Artur Jorge, nós nunca te vamos esquecer, obrigado por tudo’.



As duas equipas e o público observaram então um minuto de silêncio, prolongado por fortes aplausos, na presença de Michel Denisot, antigo presidente executivo do Paris Saint-Germain, que convenceu Artur Jorge a assinar pelo emblema parisiense em 1991.



O líder Paris Saint-Germain, com os portugueses Danilo Pereira e Vitinha a titulares, demonstrou algumas dificuldades na partida com o Rennes, que se adiantou no marcador com um grande golo do argelino Amine Gouiri, aos 33 minutos.



Aos 65 minutos, Kylian Mbappé foi substituído pelo português Gonçalo Ramos, atirando a braçadeira de capitão ao relvado em sinal de descontentamento, e aos 71 foi a vez de Nuno Mendes ser chamado pela primeira vez esta época a jogo, após prolongada lesão.



Nos minutos finais do encontro, em que Gonçalo Ramos foi muito interventivo, o Paris Saint-Germain chegou ao empate na conversão de um penálti pelo português, que sofreu a falta, aos 90+7 minutos, validado pelo recurso ao VAR.



O PSG, que vinha de uma série de três triunfos seguidos na Ligue 1, passa a somar 54 pontos, mais 11 do que o Brest, segundo classificado, que no sábado venceu por 3-0 em casa do Estrasburgo. O Rennes manteve o sétimo posto, com 35.



Após o empate com o Benfica (0-0), que ditou a eliminação da Liga Europa, o Toulouse venceu por 3-1 na receção ao Lille, do treinador português Paulo Fonseca, que até esteve em vantagem com um golo do islandês Hákon Haraldsson, aos 45 minutos.



O Toulouse deu a volta ao resultado na segunda parte, com golos de Christian Mawissa (1-1), aos 49 minutos, do suíço Vincent Sierro (2-1), aos 60, na conversão de uma grande penalidade, e do neerlandês Thijs Dallinga (3-1), aos 66.



O Lille, que contou com o lateral luso Tiago Santos no ‘onze’, caiu do quarto para o quinto lugar, mantendo os mesmos 38 pontos, e foi ultrapassado pelo Mónaco, que ascendeu a terceiro, com 41 pontos, após o triunfo por 3-2 em casa do Lens. O Toulouse é 11.º, com 26.



Em casa de um rival direto, o Mónaco esteve a vencer por 2-0, com golos do norte-americano Folarin Balogun, aos 19 minutos, e do japonês Takumi Minamino, aos 30, mas no minuto seguinte, aos 31, o Lens reduziu para 2-1, por Elye Wahi.



O Lens conseguiu anular a desvantagem de dois golos e empatou por Wesley Saïd, aos 77 minutos, mas o Mónaco resgatou a vitória por 3-2 já em tempo de 'descontos', com novo golo de Minamino, aos 90+2.



Com a subida ao pódio, os monegascos posicionam-se entre os lugares de acesso à Liga dos Campeões, ultrapassando Nice, que empatou em casa a 0-0 com o lanterna-vermelha Clermont, e Lille. O Lens caiu de sexto para sétimo, com 36 pontos.



O Reims venceu por 2-1 em casa do Le Havre, com dois golos do dinamarquês Mohamed Daramy, e segue no oitavo lugar, com 34 pontos, enquanto o Le Havre é 14.º posição, com 24, apenas a dois da zona de despromoção.