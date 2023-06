Gonçalo Ramos falha treino da seleção portuguesa

Ramos esteve ausente da sessão que decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras, devido a uma mialgia de esforço, tendo realizado apenas trabalho específico de recuperação, de acordo com informação divulgada pela Federação Portuguesa de Futebol.



O jogador do Benfica foi a única baixa no treino da equipa liderada pelo espanhol Roberto Martinez, que contou com os restantes 25 jogadores, pelo menos nos primeiros 15 minutos da sessão, período em que foi aberto à comunicação social.



Ao contrário das outras duas sessões, no arranque, os jogadores efetuaram corrida e exercícios de aquecimento já com a presença da bola.



Na sexta-feira, novamente às 18:00 e na Cidade do Futebol, Portugal realiza o último treino antes do embate com a Bósnia. Antes, às 17:15, no mesmo local, o selecionador Roberto Martínez e um jogador ainda a designar irão fazer a antecipação do encontro do Grupo J em conferência de imprensa.



Portugal recebe no sábado a Bósnia-Herzegovina, no Estádio da Luz, em Lisboa, às 19:45, e ruma à Islândia para defrontar a seleção local três dias depois, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique, às 19:45 (hora de Lisboa).



O encontro com a Bósnia terá arbitragem do italiano Davide Massa.



No arranque da qualificação, nos dois jogos que marcaram a estreia absoluta de Martínez no comando da seleção nacional, Portugal bateu o Liechtenstein, por 4-0, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e foi ao Luxemburgo golear por 6-0.



A equipa das 'quinas' lidera o Grupo J com seis pontos, seguida da Eslováquia, que tem quatro, e de Bósnia e Islândia, ambos com três. O Luxemburgo, com apenas um ponto, e o Liechtenstein, sem pontos, ocupam o penúltimo e último lugar, respetivamente.



Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.