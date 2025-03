Gonçalo Ramos marca e Vitinha assiste na goleada do PSG sobre o Rennes

O atacante Bradley Barcola deu 'show', primeiro ao abrir a contagem para os visitantes, aos 27 minutos, e, já no segundo tempo, aos 50 minutos, com uma assistência para Gonçalo Ramos marcar o segundo golo do jogo.



Apenas três minutos depois, o Rennes ainda reagiu, reduzindo a desvantagem por intermédio de Lilian Brassier, mas o tricampeão gaulês voltou à carga e, após as quatro substituições simultâneas feitas aos 64 minutos pelo técnico espanhol Luis Enrique, entre as quais as saídas de Gonçalo Ramos e João Neves e as entradas de Nuno Mendes e Vitinha, voltou a ampliar o marcador.



Já nos descontos que Ousmane Dembélé, que tinha entrado para o lugar de Ramos, 'bisou' no encontro (90+1 e 90+4) e selou o resultado final, que deixa o PSG na frente da Ligue 1 com 65 pontos, mais 16 do que o Marselha, que é segundo e recebe ainda hoje o Lens.



A turma da capital francesa vai jogar na terça-feira em Inglaterra com o Liverpool, na segunda mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, partindo com ligeira desvantagem, após a derrota por 1-0 no primeiro encontro. E, no domingo, recebe o seu perseguidor Marselha em nova jornada do campeonato.