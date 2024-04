Gonçalo Ramos marca no empate do PSG diante do lanterna-vermelha Clermont

Na partida que juntou os extremos no Parque dos Príncipes, o Paris Saint-Germain, em modo poupança para o jogo de quarta-feira com o FC Barcelona, para os quartos de final da Liga dos Campeões, foi surpreendido pelo lanterna-vermelha.



Com um ‘onze’ em que repetiu apenas Danilo Pereira e Kolo Muani em relação ao último jogo da liga, e com dois jogadores de 17 anos em estreia a titulares, Senny Mayulu e Yoram Zague, o treinador Luís Enrique viu o Clermont chegar à vantagem por Habib Keita, aos 32 minutos.



Com escassas oportunidades de golo na primeira parte, o PSG entrou na segunda determinado a dar a volta ao resultado e o técnico recorreu à ‘artilharia pesada’, chamando a jogo Kylian Mbappé, o brasileiro Marquinhos – que, com 435 jogos, igualou o recorde de Jean-Marc Pilorget no topo dos jogadores com mais partidas disputadas pelo PSG - e o sul-coreano Lee Kang-in.



O empate foi alcançado por Gonçalo Ramos, aos 85 minutos, consumando o 100.º golo da época do PSG, após assistência de Mbappé, e que permitiu ao líder resgatar um ponto na Ligue 1.



O Paris Saint-Germain lidera destacado, com 63 pontos, mais 13 do que o Brest, que no domingo recebe o Metz, antepenúltimo, enquanto o Clermont é 18.º e último, com 21.



No outro jogo do dia, o Lens, quinto colocado, cedeu um empate 1-1 na receção ao Le Havre, 14.º