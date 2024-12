Gonçalo Ramos marca no triunfo do Paris Saint-Germain na visita ao Mónaco

Ramos entrou aos 80 minutos e marcou três minutos depois, 'faturando' pelo terceiro encontro seguido, quando o resultado estava em 2-2, e audou o PSG a 'cavar' um fosso de 10 pontos na liderança da Ligue 1.



Num grande jogo de futebol, em que Vitinha foi titular no meio-campo parisiense, com João Neves a fazer-lhe companhia mais tarde, uma vez que começou a partida a lateral-esquerdo, a lesão do italiano Donnarumma levou a uma troca na baliza aos 22, entrando Safonov, e dois minutos depois foi Doué a abrir a contagem para os forasteiros.



No segundo tempo, um penálti de Ben Seghir, aos 53, e um tento de Embolo, à hora de jogo, consumaram a reviravolta no marcador, que cedo voltou a mexer, obra de Dembelé, numa recarga bem sucedida, aos 64, com Ramos a efetivar nova 'virada' no resultado.



Nos descontos, o treinador dos monegascos Adi Hütter ainda foi expulso, por protestos, quando reclamava novo penálti, sem sucesso, e Dembelé, em foco nos últimos tempos e criticado publicamente pelo seu treinador, Luis Enrique, 'bisou', ao picar a bola por cima do guarda-redes.



A vitória no jogo antecipado da 16.ª ronda permite ao PSG, que ainda não perdeu para o campeonato, ter agora 40 pontos, mais 10 do que o Marselha, segundo classificado, e do que o Mónaco, terceiro, após perder pontos em três dos últimos cinco encontros.