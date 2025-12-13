Gonçalo Ramos marca no triunfo que devolve PSG à liderança condicionada

O PSG, que teve ainda o ‘capitão’ Vitinha no onze inicial, enquanto Nuno Mendes e João Neves foram poupados e estiveram no banco, soma agora 36 pontos, mais dois do que o surpreendente Lens, com 34, e que no domingo recebe o Nice.



Foi aos 31 minutos que, após um canto curto na direita, Gonçalo Ramos saltou nas costas do defesa, inaugurando o marcador.



O jovem Quentin Ndjantou surgiu de carrinho na cara do guarda-redes para ampliar, após cruzamento na esquerda, aos 39 minutos, porém uma ‘bomba’ de Jessy Deminguet, aos 42, devolveu o Metz à discussão do resultado.



No segundo tempo, os anfitriões, balanceados no ataque a ameaçar o empate, permitiram a Desire Doué correr sozinho desde meio do meio-campo defensivo do PSG para, na cara do guarda-redes, fazer, aos 63, o 3-1, que devolveu aos parisienses uma vantagem confortável.



Aos 71, o senegalês Ibrahim Mbaye, de apenas 17 anos, disparou à trave, quase sentenciando definitivamente a partida, que voltou a ganhar emoção aos 81, em lance individual vistoso do georgiano Georgiy Tsitaishvili, porém o resultado não se alterou.



Já o Brest adiantou-se em casa do Rennes, com tento do guineense Mama Balde, aos 13, porém os anfitriões reagiram e impuseram-se por 3-1, dando a volta em dois minutos, por Esteban Lepaul e pelo jordano Mousa Tamari, aos 24 e 25 minutos, respetivamente, cabendo a Mohamed Meite sentenciar, aos 87.



O Rennes subiu, à condição, a quinto, com 27 pontos, mais três do que o Lyon de Paulo Fonseca, que domingo joga em casa com o Le Havre, enquanto o Brest é 11.º, com 19.



