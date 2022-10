Gonzalo Higuaín anuncia retirada do futebol profissional no final da época

O avançado argentino Gonzalo Higuaín, ex-futebolista do Real Madrid, do Nápoles e da Juventus, anunciou hoje a sua retirada do futebol profissional no final da época do campeonato norte-americano (MLS), no qual está ao serviço do Inter Miami.