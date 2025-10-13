Governo cabo-verdiano congratula seleção por qualificação no mundial de futebol

"Cabo Verde faz História!", felicitou o executivo governado por Ulisses Correia e Silva referindo-se ao apuramento para o Mundial 2026, cujos jogos vão ser distribuídos pelos Estados Unidos da América, Canadá e México.

Para o Governo, os `Tubarões Azuis`, através desta qualificação, estão a levar o nome do país "ainda mais longe", o que é um "orgulho para todos os cabo-verdianos, dentro e fora do arquipélago".

O primeiro-ministro cabo-verdiano reiterou aos jornalistas, no estádio, que este foi um momento histórico, que foi "uma grande vitória, um grande jogo".

O chefe do Governo salientou também que os jogadores cabo-verdianos demonstraram ter capacidade para competir contra "qualquer equipa".

Questionado sobre a questão logística, Correia e Silva frisou que vão apoiar a equipa, como já têm vindo a fazer, e que contarão também com a ajuda da FIFA.

Cabo Verde está oficialmente no mundial de seleções após ter ganhado hoje ao Essuatíni, nesta que foi a última jornada da fase de qualificação africana, com um resultado de 3-0, com golos marcados por Dailon Livramento (minuto 48), Willy Semedo (minuto 51) e Ianique dos Santos Tavares (minuto 90+1).

Esta nação lusófona liderou o Grupo D, com 23 pontos.

O Governo tinha concedido tolerância de ponto e os bilhetes para o jogo, na cidade da Praia, desapareceram pouco depois de terem sido postos à venda.