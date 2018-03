Graham Arnold substitui Bert Van Marwijk na Austrália

Mário Aleixo - RTP Comentários 08 Mar, 2018, 11:29 / atualizado em 08 Mar, 2018, 11:29 | Futebol Internacional

"'Arnie' é, claramente, em nossa opinião, a pessoa mais indicada para desempenhar a função", afirmou o presidente federativo, Steven Lowy, indicando que Graham Arnold vai assumir o cargo durante quatro anos.



Graham Arnold, atual técnico do Sydney FC, já era o principal candidato a assumir o comando dos "socceroos" em novembro, quando Ange Postecoglou deixou o cargo de selecionador, após ter conquistado a qualificação para o Campeonato do Mundo, cuja fase final se vai realizar na Rússia.



Na altura, "Arnie" preferiu manter-se no seu clube e a federação designou Van Marwijk selecionador nacional, por um período de cinco meses, englobando a participação no Mundial2018, em que a Austrália ficou integrada no Grupo C, em conjunto com França, Dinamarca e Peru.



Graham Arnold, que já passou pela seleção australiana como adjunto dos selecionadores Frank Farina, Guus Hiddink e Pim Verbeek, tem como principal objetivo a qualificação para a fase final do Campeonato do Mundo de 2002, no Qatar.