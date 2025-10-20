Graham Potter é o novo selecionador da Suécia

Potter, que já tinha passado pelo campeonato sueco entre 2011 e 2018 ao serviço do Östersunds, assinou um contrato de apenas um mês, até novembro, para fazer o resto da fase de qualificação para o Mundial2026, mas a ligação será automaticamente prolongada caso consiga alcançar o play-off, agendado para março, e o apuramento para o Campeonato do Mundo, a decorrer em junho e julho do próximo ano.



“O objetivo é criar as condições ideais para chegar ao Mundial no verão de 2026", lê-se no comunicado da SvFF.



Contudo, Potter parece ter uma missão quase impossível nas mãos, já que a seleção sueca soma apenas um ponto e é a última classificada do Grupo B.



Já sem hipóteses de alcançar o apuramento direto, a Suécia precisa, em novembro, de vencer na Suíça, líder do agrupamento com 10 pontos, e na receção à Eslovénia, terceira, com três, além de esperar que o Kosovo, segundo, com sete, não some qualquer ponto.



"Estou muito honrado, mas também incrivelmente inspirado. A Suécia tem jogadores fantásticos que jogam semana após semana nas melhores ligas do mundo", disse Potter, em declarações divulgadas pela federação.



Além do Östersunds, o treinador inglês passou pelo Brighton, Chelsea, Swansea City e West Ham, equipa que abandonou no início da temporada devido ao mau arranque na Premier League para ser rendido pelo português Nuno Espírito Santo.



Tomasson, que estava ao comando da Suécia desde março de 2024 - a estreia foi frente a Portugal -, foi despedido em 14 de outubro após a derrota caseira por 1-0 com o Kosovo, a terceira seguida no apuramento.





