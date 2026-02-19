Futebol Internacional
Grande estreia de Vítor Pereira com goleada do Forest em Istambul
O português Vítor Pereira teve hoje uma estreia 'de sonho' como treinador do Nottingham Forest, ao vencer o Fenerbahçe, em Istambul, por 3-0, nos play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa de futebol.
Vítor Pereira, apresentado no início da semana pelo Forest, entra em grande ao serviço do novo clube, três meses apenas depois de ter sido despedido do Wolverhampton, igualmente da Liga inglesa.
O resultado, que deixa os ingleses muito bem encaminhados para os oitavos de final – fase em que já estão FC Porto e Sporting de Braga - é conseguido num estádio que o português conhece bem: por duas vezes na carreira o técnico luso esteve em Kadikoi, Istambul, para orientar o Fenerbahçe.
Vítor Pereira é o quarto treinador do Nottingham Forest esta temporada, sucedendo ao compatriota Nuno Espírito Santo, que iniciou a temporada, ao australiano Ange Postecoglou e ao inglês Sean Dyche.
O internacional luso Nélson Semedo foi hoje titular na defesa do Fenerbahçe, fazendo um jogo esforçado mas incapaz para travar a ‘onda’ atacante do Forest, a quem tudo ia saindo bem.
Os dois golos apontados pelo Forest na primeira parte tiveram marca brasileira, sendo apontados por Murillo, aos 21 minutos, e Igor Jesus, aos 43. Na segunda parte, Morgan Gibbs-White agravou a derrota turca, com o golo apontado logo no minuto 50.
Nos outros três jogos já disputados da primeira mão do play-off de acesso aos ‘oitavos’ da Liga Europa também se registaram vitórias das equipas visitantes.
Em Bergen, na Noruega, o Bolonha triunfou por 1-0. O argentino Santiago Castro, aos nove minutos, marcou o golo da equipa italiana.
O Genk, da Bélgica, triunfou por 3-1 na deslocação à Croácia, no terreno do Dinamo Zagreb.
Beljo marcou para os locais (44 minutos) e Bryan Heynen (15) e o marroquino Zakaria El Ouahdi (21 e 90) para os visitantes.
Em Salónica, o PAOK local foi surpreendido pelo Celta de Vigo, por 2-1.
Iago Aspas (34) e o sueco Williot Swedberg (43) anotaram para os galegos, após o que outro sueco, Alexander Jeremejeff, reduziu para o clube grego, aos 77 minutos.
