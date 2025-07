Granit Xhaka regressa a Inglaterra para jogar no Sunderland

Antigo jogador do Arsenal, no qual esteve sete temporadas, o internacional helvético, de 32 anos, regressa agora a Inglaterra para representar o Sunderland, que subiu este ano à Premier League e pagou um valor a rondar os 15 milhões de euros pelo médio.



“Estou muito orgulhoso por estar aqui. Quando falei com o clube, fiquei entusiasmado e senti a energia e a mentalidade que todos têm. É exatamente o que queria e tenho um bom pressentimento”, referiu.



No Bayer Leverkusen, Xhaka desempenhou um papel crucial na equipa que conquistou o primeiro título de campeão alemão dos ‘farmacêuticos’, em 2023/24, ao qual juntaram ainda a Taça da Alemanha e a Supertaça.



Antes, o 137 vezes internacional suíço representou o Basileia, clube da sua cidade-natal, antes de se mudar para os alemães do Borussia Mönchengladbach, dos quais saiu para o Arsenal, conquistando duas Taças de Inglaterra e duas Supertaças.