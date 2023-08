Greenwood deixa United por mútuo acordo, apesar das queixas terem sido arquivadas

O avançado, de 21 anos, que partilhou o balneário dos 'red devils' com os portugueses Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, o último na temporada 2021/22, viu a policia inglesa arquivar as queixas, em 02 de fevereiro, mas só hoje o United decidiu, em conjunto com o jogador, anunciar o desfecho.



"O Manchester United concluiu a sua investigação interna sobre as acusações feitas contra Mason Greenwood. Todos os envolvidos, incluindo Mason, reconhecem as dificuldades para recomeçar a sua carreira no Manchester United. Portanto, foi mutuamente acordado que seria mais apropriado para ele fazê-lo longe de Old Trafford, e agora trabalharemos com Mason para alcançar esse resultado", pode ler-se no comunicado divulgado pelo emblema inglês.



Greenwood foi detido em janeiro de 2022 depois de ter sido acusado por uma mulher de violação e agressões, com imagens e vídeos a serem divulgados nas redes sociais, com o jogador a ser libertado em fevereiro sob fiança, em que uma das condições era o impedimento de contactar com a alegada vítima.



Em 15 de outubro, o extremo foi novamente detido por alegadamente violar as condições da sua fiança e dias depois foi marcado o seu julgamento para novembro de 2023, mas as acusações acabaram por ser retiradas.



Esperança do futebol inglês, Mason Greenwood foi suspenso pelo Manchester United, e viu patrocinadores como a Nike rescindirem os contratos, e o gigante dos videojogos EA Sports a removê-lo das suas equipas do FIFA2022.



Pelo United, o internacional inglês fez um total de 129 jogos oficiais, tendo anotado 35 golos e 10 assistências.