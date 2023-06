Gregg Berhalter regressa ao comando da seleção de futebol do Estados Unidos

"Quando comecei esta procura (por um novo selecionador) estava focado em encontrar alguém com a visão certa para levar este grupo a novos patamares em 2026. Gregg tem essa visão, bem como a experiência e a atitude para crescer dentro e fora do campo para levar esta equipa adiante", assinalou em comunicado Matt Crocker, dirigente da Federação de Futebol dos Estados Unidos (USSF).



Os Estados Unidos vão organizar o Mundial2026, conjuntamente com o Canadá e o México, e Berhalter mostrou-se agradecido pelo novo voto de confiança que recebeu, apenas seis meses depois de deixar o cargo, prometendo fazer com que os adeptos se sintam "orgulhosos" da seleção.



Nos últimos meses, enquanto a USSF decidia quem seria o próximo técnico, Anthony Hudson assumiu interinamente o banco dos Estados Unidos até há algumas semanas atrás, quando partiu para o Al-Markhiya SC, do Qatar.



Desde então, a seleção norte-americana conta com um novo técnico interino, B.J. Callaghan, que também será o líder da equipa durante a Gold Cup que vai ser disputada neste verão.



Na primeira passagem pelo cargo de selecionador dos Estados Unidos, Berhalter conquistou a Gold Cup e a primeira edição da Liga das Nações da Concacaf, ambas em 2021, com vitórias sobre o México nas duas finais.



Berhalter também qualificou os Estados Unidos para o Mundial2022, disputado no Qatar, onde os norte-americanos caíram nos oitavos de final frente aos Países Baixos.