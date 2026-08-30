Grêmio anuncia que aceitou proposta do FC Porto pelo extremo Gabriel Mec

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que aceitou uma proposta do Futebol Clube do Porto por Gabriel Mec. O atleta foi autorizado a viajar para Portugal, onde dará sequência aos trâmites relacionados a uma possível transferência. Caso o negócio seja concluído, o Grêmio anunciará oficialmente", pode ler-se em publicação do clube brasileiro, orientado pelo técnico português Luís Castro, nas suas redes sociais oficiais.

Gabriel Mec fez a sua formação no Grêmio, com participação em seleções jovens brasileiras, incluindo o Campeonato do Mundo sub-17 de 2025, conquistado pela seleção portuguesa, que defrontou nas meias-finais da prova.

Ao longo de 2026, o brasileiro conseguiu afirmar-se no futebol sénior, ao somar 32 jogos na equipa principal do emblema de Porto Alegre, 14 enquanto titular, com três golos e duas assistências.

Reconhecido pela capacidade para jogar com ambos os pés, Mec pode alinhar a médio ofensivo, mas também nos dois extremos do ataque, uma adição ao plantel que, segundo os valores avançados pela imprensa portuguesa e brasileira, irá custar aos cofres `azuis e brancos` cerca de 10 milhões de euros.