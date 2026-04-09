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Grêmio, de Luís Castro, perde com Montevideo City na Taça Sul-americana

Grêmio, de Luís Castro, perde com Montevideo City na Taça Sul-americana

O Grêmio, treinado pelo português Luís Castro, foi derrotado na quarta-feira pelo Montevideo City, por 1-0, na primeira jornada do Grupo F da Taça Sul-americana de futebol.

Lusa /

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Apesar de ter tido mais posse de bola, a equipa brasileira acabou por ser derrotada no Uruguai, graças a um golo do defesa Eduardo Aguero, aos 49 minutos, a concluir um contra-ataque.

No outro encontro do Grupo F, os argentinos do Deportivo Riestra, próximos adversários do Grêmio, e os chilenos do Palestino empataram a zero.

Este foi o quarto encontro consecutivo sem vitórias do conjunto de Porto Alegre, período em que somou três derrotas, além de ter apenas uma vitória nos últimos sete jogos.
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