Grêmio, de Luís Castro, perde com Montevideo City na Taça Sul-americana

Apesar de ter tido mais posse de bola, a equipa brasileira acabou por ser derrotada no Uruguai, graças a um golo do defesa Eduardo Aguero, aos 49 minutos, a concluir um contra-ataque.



No outro encontro do Grupo F, os argentinos do Deportivo Riestra, próximos adversários do Grêmio, e os chilenos do Palestino empataram a zero.



Este foi o quarto encontro consecutivo sem vitórias do conjunto de Porto Alegre, período em que somou três derrotas, além de ter apenas uma vitória nos últimos sete jogos.