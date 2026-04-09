Futebol Internacional
Grêmio, de Luís Castro, perde com Montevideo City na Taça Sul-americana
O Grêmio, treinado pelo português Luís Castro, foi derrotado na quarta-feira pelo Montevideo City, por 1-0, na primeira jornada do Grupo F da Taça Sul-americana de futebol.
Apesar de ter tido mais posse de bola, a equipa brasileira acabou por ser derrotada no Uruguai, graças a um golo do defesa Eduardo Aguero, aos 49 minutos, a concluir um contra-ataque.
No outro encontro do Grupo F, os argentinos do Deportivo Riestra, próximos adversários do Grêmio, e os chilenos do Palestino empataram a zero.
Este foi o quarto encontro consecutivo sem vitórias do conjunto de Porto Alegre, período em que somou três derrotas, além de ter apenas uma vitória nos últimos sete jogos.
No outro encontro do Grupo F, os argentinos do Deportivo Riestra, próximos adversários do Grêmio, e os chilenos do Palestino empataram a zero.
Este foi o quarto encontro consecutivo sem vitórias do conjunto de Porto Alegre, período em que somou três derrotas, além de ter apenas uma vitória nos últimos sete jogos.