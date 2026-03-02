EM DIRETO
Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

Grêmio, de Luís Castro, vence Internacional na 1.ª mão da final do campeonato gaúcho

Grêmio, de Luís Castro, vence Internacional na 1.ª mão da final do campeonato gaúcho

O Grêmio, treinado pelo português Luís Castro, colocou-se no domingo em vantagem na luta pelo título do campeonato gaúcho de futebol, ao vencer em casa o Internacional, por 3-0, na primeira mão da final.

Lusa /

VER MAIS
Em Porto Alegre, um golo de José Enamorado, aos 39 minutos, colocou o Grêmio em vantagem, que Amazu ampliou ainda antes do intervalo (45+1).

A formação de Luis Castro ainda beneficiou de um autogolo do Victor Gabriel, aos 68 minutos, e segue com uma vantagem confortável para o decisivo encontro da segunda mão do campeonato do estado de Rio Grande do Sul, marcado para 08 de março, na casa do Internacional.

No campeonato brasileiro, após quatro jornadas disputadas, o Grêmio, que na quinta-feira venceu o Atlético Mineiro por 2-1, segue na oitava posição, com seis pontos, a quatro do líder Palmeiras, treinado por Abel Ferreira.
PUB
PUB