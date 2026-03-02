Futebol Internacional
Grêmio, de Luís Castro, vence Internacional na 1.ª mão da final do campeonato gaúcho
O Grêmio, treinado pelo português Luís Castro, colocou-se no domingo em vantagem na luta pelo título do campeonato gaúcho de futebol, ao vencer em casa o Internacional, por 3-0, na primeira mão da final.
Em Porto Alegre, um golo de José Enamorado, aos 39 minutos, colocou o Grêmio em vantagem, que Amazu ampliou ainda antes do intervalo (45+1).
A formação de Luis Castro ainda beneficiou de um autogolo do Victor Gabriel, aos 68 minutos, e segue com uma vantagem confortável para o decisivo encontro da segunda mão do campeonato do estado de Rio Grande do Sul, marcado para 08 de março, na casa do Internacional.
No campeonato brasileiro, após quatro jornadas disputadas, o Grêmio, que na quinta-feira venceu o Atlético Mineiro por 2-1, segue na oitava posição, com seis pontos, a quatro do líder Palmeiras, treinado por Abel Ferreira.
