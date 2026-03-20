Grêmio, de Luís Castro, vence Vitória e sobe provisoriamente a sétimo no Brasil

Depois de empates em casa, com o Bragantino, e fora, com a Chapecoense, ambos a uma bola, a formação de Porto Alegre impôs-se com um autogolo de Camutanga, aos 27 minutos, e um tento do internacional belga Francis Amuzu, aos 54.



O desafio ficou marcado por uma lesão, aparentemente bastante grave, de Marlon, que obrigou à interrupção do jogo durante vários minutos para a assistência ao capitão do Grêmio, obrigando mesmo à entrada de uma ambulância no relvado, enquanto os restantes futebolistas exibiam gestos de consternação.



O 'tricolor' gaúcho soma 11 pontos, enquanto a formação baiana está em 13.º, com sete.



À sétima ronda, o Palmeiras, de Abel Ferreira, comanda o Brasileirão, com os mesmos 16 pontos do São Paulo, que hoje perdeu, por 1-0, em casa do Atlético Mineiro.

