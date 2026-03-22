Futebol Internacional
Grémio derrotado pelo Vasco da Gama
O Grémio, do treinador português Luís Castro, perdeu por 2-1 com o Vasco da Gama, para a oitava jornada da Série A do campeonato brasileiro, liderado pelo Palmeiras, de Abel Ferreira.
Frente à sua antiga equipa, Cuiabano fez um golo, aos sete minutos, e uma assistência, para David marcar, aos 34, e foi determinante para colocar o Vasco da Gama, com o português Nuno Moreira a titular, a vencer por 2-0 em pouco mais de meia hora.
A reação do Grémio, que vinha de uma série de oito jogos seguidos sem perder, foi imediata e Carlos Vinicius, que passou pelo Benfica e Rio Ave, reduziu para 2-1 aos 38 minutos, mas o resultado não se alteraria até ao final do encontro.
O Grémio segue na oitava posição do Brasileirão, com 11 pontos, enquanto o Vasco da Gama, com os três pontos somados no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, ocupa o lugar logo a seguir, o nono, com os mesmos pontos. O Palmeira lidera com 19 pontos.
A reação do Grémio, que vinha de uma série de oito jogos seguidos sem perder, foi imediata e Carlos Vinicius, que passou pelo Benfica e Rio Ave, reduziu para 2-1 aos 38 minutos, mas o resultado não se alteraria até ao final do encontro.
O Grémio segue na oitava posição do Brasileirão, com 11 pontos, enquanto o Vasco da Gama, com os três pontos somados no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, ocupa o lugar logo a seguir, o nono, com os mesmos pontos. O Palmeira lidera com 19 pontos.
(Com Lusa)