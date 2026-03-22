Grémio derrotado pelo Vasco da Gama





(Com Lusa)





Frente à sua antiga equipa, Cuiabano fez um golo, aos sete minutos, e uma assistência, para David marcar, aos 34, e foi determinante para colocar o Vasco da Gama, com o português Nuno Moreira a titular, a vencer por 2-0 em pouco mais de meia hora.A reação do Grémio, que vinha de uma série de oito jogos seguidos sem perder, foi imediata e Carlos Vinicius, que passou pelo Benfica e Rio Ave, reduziu para 2-1 aos 38 minutos, mas o resultado não se alteraria até ao final do encontro.O Grémio segue na oitava posição do Brasileirão, com 11 pontos, enquanto o Vasco da Gama, com os três pontos somados no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, ocupa o lugar logo a seguir, o nono, com os mesmos pontos. O Palmeira lidera com 19 pontos.