Grêmio e Botafogo vencem na penúltima jornada da Taça sul-americana





(Com Lusa)

A equipa de Porto Alegre venceu em casa os chilenos do Palestino, por 2-0, com golos do dinamarquês Martin Braithwaite, aos quatro minutos, e do argentino Cristian Pavón, aos 68, que deixam a equipa no segundo lugar do Grupo F.Na sexta e última jornada, o Grêmio vai receber o líder Montevideo City, do qual está a dois pontos, e em caso de triunfo apura-se para os ‘oitavos’, enquanto o segundo lugar obriga a um play-off com um terceiro classificado relegado da Taça Libertadores.No Grupo E, o Botafogo lidera, com 13 pontos, mais cinco do que os venezuelanos do Caracas, que ainda hoje disputam fora o jogo da quinta jornada, com uma visita aos argentinos do Racing.Diante do Independiente, em jogo na Bolívia, a equipa de Franclim Carvalho venceu por 3-0, com golos de Medina, aos 24, Barrera, aos 82, e um autogolo de Gutiérrez, aos 87.