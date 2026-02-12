Grêmio perde no `Brasileirão`





(Com Lusa)

A expulsão do defesa central Wagner Leonardo, com um segundo cartão amarelo aos 47 minutos, ajudou a ‘afundar’ a equipa de Porto Alegre, que já perdia, após golo de Lucas Moura (24, de grande penalidade), e sofreu o segundo, de Jonathan Calleri (59).Não foi uma boa exibição da equipa de Luís Castro, que até tinha deixado boa impressão no triunfo diante do Botafogo (5-3), mas que hoje sentiu muitas dificuldades e podia ter saído de São Paulo com uma derrota mais pesada.“Não estivemos bem nem na primeira parte, nem na segunda (…). Uma segunda parte com uma expulsão muito cedo não nos deixou reagir. E uma primeira parte em que, apesar do jogo não ter tido tanto desnível, o São Paulo mereceu ganhar, nas duas partes. E o resultado até fica curto para o São Paulo”, disse no final Luís Castro.Após três jornadas, o Grêmio soma três pontos, da vitória com o Botafogo, e derrotas com Fluminense e São Paulo.