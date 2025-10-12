Gretchen Walsh bate novamente o recorde do mundo de 50 mariposa em piscina curta

Ao completar as duas piscinas em 23,72 segundos, Walsh melhorou o seu anterior registo, de 2024 em Budapeste, em 22 centésimos.



A atleta de 22 anos, que recentemente se sagrou campeã do Mundo, em Singapura, detém agora as cinco melhores marcas da história nos 50 metros mariposa.



Em Paris2025, Gretchen Walsh foi ouro nos 4x100 metros estilos e 4x100 estilos mistos, bem como prata nos 100 metros mariposa e 4x100 metros livres.

