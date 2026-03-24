Futebol Internacional
Griezmann assina com o Orlando City da Liga norte-americana de futebol
O Orlando City, da Liga norte-americana de futebol (MLS), anunciou hoje a contratação do avançado francês Antoine Griezmann, proveniente do Atlético de Madrid, com efeitos a partir de julho.
De acordo com o clube da Florida, o contrato de Griezmann é válido a partir de julho até à temporada 2027/28, com opção de renovação para 2028/29.
“Estou muito entusiasmado por começar este próximo capítulo da minha carreira com o Orlando City”, disse o francês, citado no ‘site’ do 13.º classificado da costa Este da MLS.
Griezmann afirmou que sentiu “uma forte ambição e uma visão clara para o futuro” desde as primeiras conversas com o Orlando City.
“Estou ansioso por fazer de Orlando a minha nova casa, conhecer os adeptos, sentir a energia no Estádio Inter&Co e dar tudo de mim para ajudar a equipa a alcançar grandes feitos”, acrescentou.
O Atlético de Madrid também já confirmou o acordo com os norte-americanos do Orlando City no seu ‘site’ na Internet.
“O Atlético de Madrid e o Orlando City SC chegaram a acordo para que Antoine Griezmann se junte ao clube norte-americano a partir da próxima temporada. O avançado viajou para Orlando, com a autorização do clube, durante a paragem de dois dias da equipa principal para finalizar o seu contrato com a equipa da Florida”, lê-se.
Aos 35 anos, Griezmann chega à MLS após ter alcançado 298 golos e 132 assistências em 792 jogos profissionais por Atlético de Madrid, FC Barcelona e Real Sociedad.
Entre os títulos conquistados, destacam-se a Liga Europa de 2017/18, a Supertaça Europeia de 2018 e a Supertaça de Espanha de 2014 com o Atlético de Madrid, a Taça do Rei de 2020/21 com o FC Barcelona e a segunda Liga espanhola de 2009/10 com a Real Sociedad.
A nível internacional, foi peça central da seleção francesa, conquistando o Campeonato do Mundo de 2018 e a Liga das Nações de 2020/21.
Terminou a carreira internacional em 2024 com 44 golos – o quarto maior registo da história da seleção francesa – e 38 assistências em 137 jogos.
