Griezmann foi o trunfo da vitória do Atl. Madrid
O Atlético de Madrid venceu na receção ao Levante, por 3-1, na 11.ª jornada da Liga espanhola, recorrendo à ‘chave’ Antoine Griezmann que estava no banco, e ascendeu provisoriamente ao terceiro lugar.
Griezmann garantiu a oitava vitória consecutiva do Atlético de Madrid no Metropolitano, pressionando o líder Real Madrid e o ‘vice’ FC Barcelona, e permitiu ultrapassar o Villarreal, que ainda esta noite defronta o Espanyol.
O quarto triunfo consecutivo dos ‘colchoneros’ no campeonato espanhol começou a ser construído com um autogolo de Dela, aos 12 minutos, que antecedeu o ‘bis’ já na segunda parte do inspirado francês Antoine Griezmann, aos 61 e 80.
O Levante ainda empatou, por Manu Sánchez, aos 21 minutos, e já no período de descontos viu um golo anulado a Carlos Alvarez pelo recurso ao videoárbitro (VAR), por fora de jogo.
O Atlético de Madrid ocupa, assim, provisoriamente, a terceira posição, com 25 pontos, a cinco do líder Real Madrid, que no domingo defronta o Rayo Vallecano, mas ainda hoje pode cair do pódio se o Villarreal vencer em casa do Espanyol.
O Girona regressou aos triunfos no campeonato, após duas derrotas e um empate, ao vencer em casa por 1-0 o Alavés, com um golo do ucraniano Viktor Tsygarkov, aos 16 minutos.
Com os três pontos amealhados, o Girona passa a somar 10 na 16.ª posição, continuando a fuga aos lugares de despromoção, enquanto o Alavés ocupa o nono lugar, com 15.
O Sevilha também regressou aos triunfos após três derrotas consecutivas no campeonato, ao vencer em casa por 1-0 o Osasuna, com um golo do suíço Ruben Vargas, aos 51 minutos, na conversão de um penálti.
O Osasuna é 15.º classificado, com 11 pontos, com um de vantagem sobre Girona, e o Sevilha segue em oitavo, com 16, na luta por se aproximar aos lugares de acesso às provas da UEFA.
