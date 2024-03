Griezmann lesionado falha joga da seleção de França

A lesão do jogador do Atlético de Madrid fixou assim o recorde de partidas consecutivas disputadas ao serviço dos "blues" em 84, o que levou o selecionador Didier Deschamps, que procedeu a uma renovação da equipa, a convocar o médio Mattéo Guendouzi no seu lugar.”, explicou a Federação Francesa de Futebol (FFF) através de um comunicado de imprensa.Didier Deschamps considerou que o avançado do Atlético de Madrid não é insubstituível, mas admitiu que se trata de um jogador importante, com quem conta ininterruptamente desde 13 de junho de 2017, quando não saiu do banco na vitória frente à Inglaterra.Griezmann vai assim falhar os jogos frente à Alemanha, no sábado, em Lyon, a partir das 21h00, equipa contra a qual "bisou" nas meias-finais do Euro-2016 (2-0) e marcou o golo da França na única derrota desta em 2023, em outubro, 2-1, perante o mesmo adversário.O internacional gaulês perdeu quatro jogos ao serviço do Atlético de Madrid antes de regressar nos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Inter de Milão (0-1/2-1), tendo contribuído com um golo para a eliminação dos campeões italianos.Na última partida para a Liga espanhola, no domingo, na receção e derrota frente ao FC Barcelona, por 3-0, Griezmann entrou a seguir ao intervalo, substituindo o brasileiro Samuel Lino.