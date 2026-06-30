Futebol Internacional
Grimaldo assina por quatro temporadas com o Atlético de Madrid
O defesa internacional espanhol Alejandro Grimaldo assinou um contrato de quatro temporadas com o Atlético de Madrid, que o contratou ao Bayer Leverkusen, anunciou hoje o clube da Liga espanhola de futebol.
“O lateral internacional espanhol, que está a disputar o Mundial2026, chega ao nosso clube proveniente do Bayer Leverkusen. O Atlético de Madrid e o Bayer Leverkusen chegaram a um acordo para a transferência de Alejandro Grimaldo, que assinou pelo nosso clube até 30 de junho de 2030”, lê-se no site dos ‘colchoneros’.
Apesar de nenhum dos dois clubes ter revelado o valor de transferência, a imprensa espanhola diz que o Atlético de Madrid pagou 20 milhões de euros pelo antigo lateral do Benfica.
Grimaldo formou-se no Valência e no FC Barcelona, em que apenas chegou a jogar na equipa B, antes de se transferir para o Benfica, no qual jogou de 2015/16 a 2022/23, conquistando, em oito temporadas, quatro Ligas portuguesas, três Supertaças, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.
O internacional espanhol esteve nas últimas três temporadas no Bayer Leverkusen e foi peça importante na conquista do primeiro título de campeão dos ‘farmacêuticos’, em 2023/24, vencendo ainda a Taça da Alemanha e a Supertaça germânica.
Apesar de nenhum dos dois clubes ter revelado o valor de transferência, a imprensa espanhola diz que o Atlético de Madrid pagou 20 milhões de euros pelo antigo lateral do Benfica.
Grimaldo formou-se no Valência e no FC Barcelona, em que apenas chegou a jogar na equipa B, antes de se transferir para o Benfica, no qual jogou de 2015/16 a 2022/23, conquistando, em oito temporadas, quatro Ligas portuguesas, três Supertaças, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.
O internacional espanhol esteve nas últimas três temporadas no Bayer Leverkusen e foi peça importante na conquista do primeiro título de campeão dos ‘farmacêuticos’, em 2023/24, vencendo ainda a Taça da Alemanha e a Supertaça germânica.