Grimaldo decisivo em nova vitória do Leverkusen

O lateral, influente no Benfica, continua a demonstrar grande qualidade ofensiva, com sete golos marcados e seis assistências, hoje para Tella, aos 47 minutos, e Hincapie, aos 90+1, num golo que deu a vitória aos visitantes.



O jogo, da 18.ª jornada da Bundesliga, teve alternância no marcador: Xavi Simons (sete minutos) e Openda (56) marcaram para o Leipzig, e Nathan Tella (47) e Jonathan Tah (63) para o Bayer Leverkusen.



Quando tudo parecia terminar empatado, foi Grimaldo, de pontapé de canto, a assistir o equatoriano Hincapie ao segundo poste para o 3-2 final, num lance com alguma passividade na defesa da equipa da casa.



Um triunfo que permite à formação de Leverkusen somar agora na liderança 48 pontos, mais sete do que o Bayern Munique, embora o campeão alemão tenha dois jogos a menos, um dos quais a disputar já no domingo, em casa diante do Werder Bremen.



Em outros jogos da jornada, a primeira da segunda volta, também o Estugarda, terceiro, perdeu na visita ao Bochum (1-0), com a equipa a ter mais um ponto do que o Leipzig, quarto, com 33 pontos, e os mesmos do Borussia Dortmund, quinto e que hoje venceu.



O jogo entre Bochum, que teve Gonçalo Paciência a titular, e o Estugarda foi retomado com 40 minutos de atraso após o intervalo, devido a faixas que os adeptos visitantes colocaram junto às bancadas e que bloquearam as saídas de emergência.



Suspenso esteve também, mas por poucos minutos, o Colónia-Borussia Dortmund, no seguimento de protestos dos adeptos das duas equipas, com o lançamento de inúmeras moedas de chocolate para o relvado, face à entrada de investimento externo na Liga.



O Dortmund teve um jogo de sentido único, chegando à goleada com golos de Malen (12 e 61 minutos), Fullkrug (58, de grande penalidade) e Moukoko (90+2).



Na luta pela Europa, destaque para a vitória do Friburgo (sétimo) frente ao Hoffenheim (oitavo), num jogo em que a equipa da casa ainda chegou ao triunfo por 3-2, aos 85 minutos, e apesar de estar reduzida a 10 jogadores uns minutos antes.



Um pouco mais acima na tabela, o Eintracht Frankfurt, sexto e que teve Aurélio Buta em campo a partir dos 64 minutos, não conseguiu segurar uma vantagem de 2-0, até aos 51 minutos, permitindo o empate do Darmstadt (18.º e último), aos 61 e 90+5.



No Wolfsburgo, também Tiago Tomás entrou ao intervalo, quando o resultado já espelhava um empate a 1-1 e que se manteve até ao final.



A 18.ª jornada da Bundesliga prossegue no domingo, com os jogos Bayern Munique-Werder Bremen e Borussia Mönchengladbach-Augsburgo.